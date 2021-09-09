В Молдавии объявили ЧП в сфере здравоохранения до 30 октября

В Молдавии с 10 сентября по 30 октября вводится чрезвычайное положение в сфере здравоохранения.

Reuters

Об этом, как сообщает Sputnik Молдова, заявила глава Минздрава страны Алла Немеренко после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Она пояснила, что соответствующее решение вызвано значительным увеличением количества новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.