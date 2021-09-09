СК России возбудил дело по факту ранения двух жителей Донецка украинскими силовиками

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения двух мирных жителей Донецка. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).

Это сообщение размещено на официальном сайте ведомства. По данным следствия, преступление было совершено 8 сентября.

«Военнослужащие Вооружённых сил Украины произвели прицельный обстрел из артиллерийского вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Стратонавтов в Киевском районе города Донецка. В результате двое мирных жителей, 40-летний мужчина и 50-летняя женщина, получили ранения», — говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что «такие преступления не имеют срока давности» и собранные доказательства «могут стать предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдаёт и выполняет преступные приказы».

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту ранения 55-летней мирной жительницы посёлка Голубовского города Кировска в Донбассе.