СК России возбудил дело по факту ранения двух жителей Донецка украинскими силовиками
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения двух мирных жителей Донецка. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).

Это сообщение размещено на официальном сайте ведомства. По данным следствия, преступление было совершено 8 сентября. 

«Военнослужащие Вооружённых сил Украины произвели прицельный обстрел из артиллерийского вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Стратонавтов в Киевском районе города Донецка. В результате двое мирных жителей, 40-летний мужчина и 50-летняя женщина, получили ранения», — говорится в сообщении. 

В СК подчеркнули, что «такие преступления не имеют срока давности» и собранные доказательства «могут стать предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдаёт и выполняет преступные приказы». 

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту ранения 55-летней мирной жительницы посёлка Голубовского города Кировска в Донбассе.