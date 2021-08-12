СК России возбудил дело по факту ранения жителя Донбасса украинскими силовиками

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе украинскими силовиками. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России — «Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации».

Об этом ведомство сообщает на своём официальном сайте.

По данным СК, 9 августа 2021 года военнослужащие Вооружённых сил Украины произвели обстрел из гранатомётов и стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры самопровозглашённой Луганской народной республики, не являющихся военными целями. Обстрел вёлся, в частности, по Юбилейной улице в посёлке Голубовском города Кировска. В результате получила ранения 55-летняя мирная жительница.

По информации СК, обстреливая населённый пункт, украинские военнослужащие «намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц», проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте.

В сообщении уточняется, что украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.

По данным ведомства, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица украинских силовых структур, совершившие эти преступления.