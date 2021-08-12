СК России возбудил дело по факту ранения жителя Донбасса украинскими силовиками

Об этом ведомство сообщает на своём официальном сайте.
По данным СК, 9 августа 2021 года военнослужащие Вооружённых сил Украины произвели обстрел из гранатомётов и стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры самопровозглашённой Луганской народной республики, не являющихся военными целями. Обстрел вёлся, в частности, по Юбилейной улице в посёлке Голубовском города Кировска. В результате получила ранения 55-летняя мирная жительница.
По информации СК, обстреливая населённый пункт, украинские военнослужащие «намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц», проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте.
В сообщении уточняется, что украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.
По данным ведомства, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица украинских силовых структур, совершившие эти преступления.