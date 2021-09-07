В Донбассе в результате обрыва троса в шахте погибли горняки

В результате обрыва троса, на котором в шахту «Красный партизан» «РТК «Востокуголь» спускали горняков на рабочие места, погибли люди.

«6 сентября на шахте «Красный партизан»... произошла серьёзная авария. Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие», — говорится в официальном заявлении МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики.

На месте происшествия работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР и специалисты медицины катастроф Минздрава республики. Спасатели пытаются достать заблокированных горняков. Организован штаб по ликвидации аварии.

В 2019 году в ЛНР на угольной шахте «Схидкарбон», в которой находились 17 человек, произошёл взрыв метана.