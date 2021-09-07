В Донбассе в результате обрыва троса в шахте погибли горняки
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«6 сентября на шахте «Красный партизан»... произошла серьёзная авария. Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие», — говорится в официальном заявлении МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики.
На месте происшествия работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР и специалисты медицины катастроф Минздрава республики. Спасатели пытаются достать заблокированных горняков. Организован штаб по ликвидации аварии.
В 2019 году в ЛНР на угольной шахте «Схидкарбон», в которой находились 17 человек, произошёл взрыв метана.