В Донбассе в результате обрыва троса в шахте погибли горняки

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В результате обрыва троса, на котором в шахту «Красный партизан» «РТК «Востокуголь» спускали горняков на рабочие места, погибли люди.
В Донбассе в результате обрыва троса в шахте погибли горняки
  • © МЧС Луганской Народной Республики

«6 сентября на шахте «Красный партизан»... произошла серьёзная авария. Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие», — говорится в официальном заявлении МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики.

На месте происшествия работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР и специалисты медицины катастроф Минздрава республики. Спасатели пытаются достать заблокированных горняков. Организован штаб по ликвидации аварии.

В 2019 году в ЛНР на угольной шахте «Схидкарбон», в которой находились 17 человек, произошёл взрыв метана

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