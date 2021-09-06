В Белоруссии за сутки выявили 1473 случая коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1473 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 492 399.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 484 112 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3847 пациентов с выявленным коронавирусом».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.