Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT демонтаж в Киеве памятного знака, установленного в честь дружбы с Москвой.

«Они забыли очевидное, то важное, что позволило Украине стать государством, — это прежде всего дружба с Россией. Не было бы дружбы с Россией, не было бы Украины как государства», — заявил он.

По мнению сенатора, Украина в составе СССР была высокоразвитой республикой с большим экономическим потенциалом.

«Эта республика имела все шансы быть одной из высокоразвитых стран Европы как минимум и мира, после того как стала независимой. А на сегодня она одна из самых отсталых стран Европы и мира. Это произошло прежде всего потому, что руководство Украины поступало аморально: аморально по отношению к памяти своих предков, аморально по отношению к России и русским, которые проживают на территории Украины... Граждане либо бегут с Украины, либо работают не на её благополучие, а на благополучие своё или какое-то групповое», — считает Цеков.

Ранее в Киеве демонтировали памятный знак, установленный в честь дружбы с Москвой.

Депутат Киевского городского совета Алина Михайлова назвала это «очередной победой».