В СБУ рассказали о звонке с угрозами первым лицам государства
- РИА Новости
Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко.
«На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первых лиц государства. Сотрудники службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определённого места жительства с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры», — приводит «СТРАНА.ua» слова пресс-секретаря.
В спецслужбе отметили, что в настоящее время проводится проверка в связи с ситуацией.
В июле президент Украины Владимир Зеленский провёл ряд кадровых перестановок в Службе безопасности страны.