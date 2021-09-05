В СБУ рассказали о звонке с угрозами первым лицам государства

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что получила телефонный звонок с угрозами в адрес первых лиц государства.
В СБУ рассказали о звонке с угрозами первым лицам государства
  • РИА Новости

Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко.

«На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первых лиц государства. Сотрудники службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определённого места жительства с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры», — приводит «СТРАНА.ua» слова пресс-секретаря.

В спецслужбе отметили, что в настоящее время проводится проверка в связи с ситуацией.

В июле президент Украины Владимир Зеленский провёл ряд кадровых перестановок в Службе безопасности страны.

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