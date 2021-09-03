В Киеве произошёл пожар в римско-католическом костёле Святого Николая

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Пожар произошёл в здании римско-католического костёла Святого Николая в центре Киева, к настоящему времени его удалось ликвидировать.
В Киеве произошёл пожар в римско-католическом костёле Святого Николая
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Об этом сообщается на официальном сайте Госслужбы Украины по ЧС.

«3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе столицы, по ул. Большая Васильковская, 75, в органном зале костёла Святого Николая возник пожар. В 22:40 пожар локализован. В 23:26 — ликвидирован», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате возгорания нет. 

Тушение пожара производилось силами 80 человек с привлечением 16 единиц техники. Выясняются обстоятельства случившегося.

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