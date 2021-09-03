Киев направит МИД Польши ноту из-за смерти украинца после задержания

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Посольство Украины в ближайшее время направит в МИД Польши ноту из-за смерти во Вроцлаве украинца Дмитрия Никифоренко после его задержания сотрудниками правоохранительных органов.
Киев направит МИД Польши ноту из-за смерти украинца после задержания
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дешица.

«Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении непредвзятого и быстрого следствия, привлечении причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом чрезвычайном происшествии», — заявил дипломат.

Он отметил, что дело о расследовании обстоятельств смерти украинца с начала августа находится на контроле украинских дипорганов, в том числе Генконсульства страны в Кракове.

В «Укринформе» отметили, что после смерти Никифоренко и предания происшествию огласки комендант полиции во Вроцлаве 1 сентября отстранил от работы четырёх полицейских, которые 30 июля задерживали украинца. Кроме того, двоих сотрудников планируется уволить из полиции.

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