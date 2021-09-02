В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о том, что Украина станет лидером Европы

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина станет лидером Европы.
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о том, что Украина станет лидером Европы
  • Reuters
  • © Sergey Dolzhenko

«К сожалению, чем больше слушаю господина Зеленского, тем больше у меня возникает мысль о том, что он всё-таки возвращается к своему образу комика. Потому что зрелый политик, президент огромной страны заявляет об этом», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что сейчас Украина — «одна из самых отсталых стран Европы», где «разрушены заводы», а значительная часть трудоспособного населения работает в Западной Европе и России.

«За счёт чего страна, которая поставляет трудовых мигрантов, может поднимать свою экономику и быть передовой страной? Я думаю, что он потерял чувство реальности. Либо он живёт в каких-то своих фантазиях, но я думаю, рано или поздно он поймёт, что для того, чтобы руководить такой страной, как Украина, нужно иметь определённую политическую базу, определённый политический опыт. Честно говоря, кроме «95-го квартала», у него жизненного опыта никакого нет», — заключил Джабаров.

Ранее украинский президент во время выступления в Стэнфордском университете заявил, что Украина в будущем станет успешной страной и европейским лидером.

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