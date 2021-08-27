В Белоруссии за сутки выявили 1862 случая коронавируса
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 469 569 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
Проведено в общей сложности 7 739 587 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3735 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.