Прах советского генерала Якунина перезахоронят в Латвии
- ©wikipedia
Об этом сообщает НТВ.
Как уточняется, Якунин погиб при освобождении одного из местных поселений от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1944 года и был похоронен возле гимназии, где во время войны располагался госпиталь.
Впоследствии на могиле генерала установили обелиск.
Официальное разрешение на перенос захоронения дали в российском посольстве.
Останки генерала извлекли и перевезли на местное братское кладбище. Церемония перезахоронения пройдёт со всеми воинскими почестями.
Как ранее сообщало ФАН, в Пермском крае прошли церемонии перезахоронения останков пяти красноармейцев, найденных в апреле в Невельском районе Псковской области.