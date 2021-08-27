Прах советского генерала Якунина перезахоронят в Латвии

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Прах советского генерал-майора, героя Советского Союза Николая Якунина перезахоронят на братском кладбище в Латвии.
Прах советского генерала Якунина перезахоронят в Латвии
  • ©wikipedia

Об этом сообщает НТВ.

Как уточняется, Якунин погиб при освобождении одного из местных поселений от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1944 года и был похоронен возле гимназии, где во время войны располагался госпиталь.

Впоследствии на могиле генерала установили обелиск.

Официальное разрешение на перенос захоронения дали в российском посольстве.

Останки генерала извлекли и перевезли на местное братское кладбище. Церемония перезахоронения пройдёт со всеми воинскими почестями.

Как ранее сообщало ФАН, в Пермском крае прошли церемонии перезахоронения останков пяти красноармейцев, найденных в апреле в Невельском районе Псковской области.

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