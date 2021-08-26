В районе взрыва в воинской части Казахстана эвакуируют жителей близлежащих домов
- Reuters
«На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлёта. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов», — рассказал заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев. Его слова приводит ТАСС.
Ранее в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошёл взрыв после возгорания возле одного из складов.
Причины возгорания устанавливаются. К месту взрыва направили комиссию Минобороны.