В районе взрыва в воинской части Казахстана эвакуируют жителей близлежащих домов

Короткая ссылка
В районе воинской части Казахстана, где произошёл взрыв, эвакуируют жителей близлежащих домов, сообщило Министерство обороны страны.
В районе взрыва в воинской части Казахстана эвакуируют жителей близлежащих домов
  • Reuters

«На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлёта. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов», — рассказал заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошёл взрыв после возгорания возле одного из складов.

Причины возгорания устанавливаются. К месту взрыва направили комиссию Минобороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить