В районе взрыва в воинской части Казахстана эвакуируют жителей близлежащих домов

В районе воинской части Казахстана, где произошёл взрыв, эвакуируют жителей близлежащих домов, сообщило Министерство обороны страны.

«На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлёта. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов», — рассказал заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошёл взрыв после возгорания возле одного из складов.

Причины возгорания устанавливаются. К месту взрыва направили комиссию Минобороны.