В Белоруссии за сутки выявили 860 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 471 495.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 465 027 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Проведено в общей сложности 7 679 920 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 3701 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.