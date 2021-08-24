Власти Армении намерены привлечь женщин на службу в боевые подразделения
- globallookpress.com
«Пункт о более широком вовлечении женщин в боевые части ВС есть в нашей программе. Тезис об участии женщин не имеет идеологической или антиидеологической основы, а обусловлен исключительно прагматическим расчётом», — сказал он.
Пашинян отметил, что женщины составляют большую часть населения Армении.
«Недостаточное задействование их ресурсов в какой-либо сфере означает искажение потенциала развития нашей страны», — добавил он.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван готов вернуться к переговорам с Баку под эгидой ОБСЕ.