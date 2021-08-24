Власти Армении намерены привлечь женщин на службу в боевые подразделения

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство Армении в рамках реформирования вооружённых сил намерено привлечь женщин на службу в боевые армейские части.
Власти Армении намерены привлечь женщин на службу в боевые подразделения
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«Пункт о более широком вовлечении женщин в боевые части ВС есть в нашей программе. Тезис об участии женщин не имеет идеологической или антиидеологической основы, а обусловлен исключительно прагматическим расчётом», — сказал он.

Пашинян отметил, что женщины составляют большую часть населения Армении.

«Недостаточное задействование их ресурсов в какой-либо сфере означает искажение потенциала развития нашей страны», — добавил он.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван готов вернуться к переговорам с Баку под эгидой ОБСЕ.

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