В Белоруссии за сутки выявили 918 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 470 635.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 464 300 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 3691 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.