В Белоруссии за сутки выявили 1302 случая коронавируса. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 469 717.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 463 599 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Проведено в общей сложности 7 660 634 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 3681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.