Лукашенко одобрил переговоры о продлении аренды военных объектов Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Белоруссии и России о продлении срока действия соглашения о порядке использования Москвой в республике двух военных объектов.
Лукашенко одобрил переговоры о продлении аренды военных объектов Россией
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года», — приводит ТАСС сообщение.

Также Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного протокола о продлении соглашения от 6 января 1995 года о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи — системы предупреждения о ракетном нападении.

Ранее вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков заявил, что Белоруссия и Россия практически завершили согласование пакета интеграционных документов.

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