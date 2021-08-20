Лукашенко одобрил переговоры о продлении аренды военных объектов Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Белоруссии и России о продлении срока действия соглашения о порядке использования Москвой в республике двух военных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года», — приводит ТАСС сообщение.

Также Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного протокола о продлении соглашения от 6 января 1995 года о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи — системы предупреждения о ракетном нападении.

Ранее вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков заявил, что Белоруссия и Россия практически завершили согласование пакета интеграционных документов.