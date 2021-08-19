Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз свежих яблок из Белоруссии

Россельхознадзор снимает временные ограничения на ввоз свежих яблок из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам переговоров Россельхознадзора с ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь (Инспекция), проведённых 18 августа, а также на основании обращения белорусской стороны Россельхознадзор считает возможным разрешить с 20 августа 2021 года ввоз свежих яблок в Российскую Федерацию из Брестской области Республики Беларусь и с предприятий ООО «Райский сад» (Гродненская область), КФХ «Исида» (Минская область) под гарантии Инспекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «таким образом, поставки свежих яблок с 20 августа возможны со всей территории Белоруссии».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор разрешил восьми предприятиям из Азербайджана поставлять в Россию яблоки.