Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз свежих яблок из Белоруссии

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Россельхознадзор снимает временные ограничения на ввоз свежих яблок из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз свежих яблок из Белоруссии
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«По результатам переговоров Россельхознадзора с ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь (Инспекция), проведённых 18 августа, а также на основании обращения белорусской стороны Россельхознадзор считает возможным разрешить с 20 августа 2021 года ввоз свежих яблок в Российскую Федерацию из Брестской области Республики Беларусь и с предприятий ООО «Райский сад» (Гродненская область), КФХ «Исида» (Минская область) под гарантии Инспекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «таким образом, поставки свежих яблок с 20 августа возможны со всей территории Белоруссии».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор разрешил восьми предприятиям из Азербайджана поставлять в Россию яблоки.

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