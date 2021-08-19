Россия вернула без рассмотрения ноту протеста МИД Украины из-за поездки Лаврова в Крым

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что «17 августа Министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест с связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере «Таврида».
Россия вернула без рассмотрения ноту протеста МИД Украины из-за поездки Лаврова в Крым
  • РИА Новости

Она пояснила, что «нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма».

«Мы призываем украинскую сторону прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны. И подтверждаем, что будем и впредь возвращать подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов России», — добавила представитель МИД.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить