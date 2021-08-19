Россия вернула без рассмотрения ноту протеста МИД Украины из-за поездки Лаврова в Крым

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что «17 августа Министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест с связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере «Таврида».

Она пояснила, что «нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма».

«Мы призываем украинскую сторону прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны. И подтверждаем, что будем и впредь возвращать подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов России», — добавила представитель МИД.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.