В Белоруссии за сутки выявили 1061 случай коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 463 855.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 457 682 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Проведено в общей сложности 7 582 577 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3637 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.