ВВП Белоруссии за семь месяцев вырос на 3,3%

ВВП Белоруссии в январе — июле 2021 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Объём ВВП в текущих ценах составил 95,4 млрд белорусских рублей (порядка $38,2 млрд), или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню января — июля 2020 года», — говорится в сообщении на сайте Белстата.

По данным ведомства, производство сельхозпродукции во всех категориях хозяйств снизилось на 0,2%, а в сельхозорганизациях увеличилось на 0,1%.

Объём производства в промышленности вырос на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков заявил, что Белоруссия и Россия практически завершили согласование пакета интеграционных документов.