ВВП Белоруссии за семь месяцев вырос на 3,3%
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- globallookpress.com
«Объём ВВП в текущих ценах составил 95,4 млрд белорусских рублей (порядка $38,2 млрд), или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню января — июля 2020 года», — говорится в сообщении на сайте Белстата.
По данным ведомства, производство сельхозпродукции во всех категориях хозяйств снизилось на 0,2%, а в сельхозорганизациях увеличилось на 0,1%.
Объём производства в промышленности вырос на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков заявил, что Белоруссия и Россия практически завершили согласование пакета интеграционных документов.