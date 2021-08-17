Лидер Компартии Украины привился от коронавируса в Белоруссии

Лидер Коммунистической партии Украины Пётр Симоненко сделал прививку от коронавируса в белорусском Гомеле.

«У меня был осознанный выбор, где и какой вакциной прививаться. Я переболел коронавирусом, всё перенёс. И понимал, что неизбежно надо будет принимать решение о вакцинации», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что привился в Гомельской городской центральной поликлинике и остался доволен качеством обслуживания.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который гарантирует возможность безвизового посещения страны гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19.