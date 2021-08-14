В Белоруссии за сутки выявили 1151 случай коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 459 998.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 454 103 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Проведено в общей сложности 7 521 634 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3593 пациента с выявленным коронавирусом».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.