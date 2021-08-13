В Белоруссии за сутки выявили 1425 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 458 847.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 453 024 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Проведено в общей сложности 7 503 024 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.