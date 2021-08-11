В Литве задержали 26 человек из-за беспорядков возле здания парламента

В Департаменте полиции при МВД Литвы сообщили, что 26 человек задержаны в связи с беспорядками возле здания сейма (парламента), которые прошли накануне вечером.

«Задержаны и помещены в арестантскую 26 человек. В их отношении предстоит принять решение о мере пресечения», — цитирует сообщение ТАСС.

Также полиция объявила о начале следствия по факту организации беспорядков.

Отмечается, что накануне возле сейма протестовали несогласные с намерением литовских властей ограничить права не прошедших вакцинацию от коронавируса.

Несколько сотен протестующих остались вечером возле сейма, заблокировав выходы из здания и не давая депутатам выйти. В ходе произошедших столкновений с полицией пострадали порядка 10 полицейских. Территория около сейма была освобождена полицией около 02:00.