В Белоруссии за сутки выявили 607 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 449 186 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
Проведено в общей сложности 7 443 773 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 3551 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.