В Белоруссии за сутки выявили 607 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 455 281.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 449 186 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Проведено в общей сложности 7 443 773 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 3551 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.