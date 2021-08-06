Угрожавший взорвать гранату в здании кабмина Украины арестован

Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Украины, арестовали. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как отмечается, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Действия мужчины квалифицируют по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Инцидент произошёл утром 4 августа. В здание украинского кабмина зашёл неизвестный, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и пригрозил его взорвать. В результате спецоперации он был задержан.