Угрожавший гранатой в здании украинского парламента стал подозреваемым

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры заявила, что Владимиру Прохничу, который 4 августа с боевой гранатой в руках захватил здание украинского парламента, объявили о подозрении по трём статьям.

По данным прокуратуры, Прохнича подозревают в захвате госздания (ст. 341 УК Украины), незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и незаконном лишении свободы (ст. 146 УК Украины).

Прокуратура пока не решила, какую меру пресечения для мужчины будет требовать в суде.

Уточняется, что правоохранительные органы продолжают изучать мотивы поступка Прохнича.

Ранее стало известно, что в здание украинского кабмина зашёл неизвестный, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и пригрозил его взорвать.

Позднее он был задержан.