Угрожавший гранатой в здании украинского парламента стал подозреваемым
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По данным прокуратуры, Прохнича подозревают в захвате госздания (ст. 341 УК Украины), незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и незаконном лишении свободы (ст. 146 УК Украины).
Прокуратура пока не решила, какую меру пресечения для мужчины будет требовать в суде.
Уточняется, что правоохранительные органы продолжают изучать мотивы поступка Прохнича.
Ранее стало известно, что в здание украинского кабмина зашёл неизвестный, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и пригрозил его взорвать.
Позднее он был задержан.