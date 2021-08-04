Полиция ведёт переговоры с угрожающим взрывом в кабмине Украины

Полиция ведёт переговоры с мужчиной, который угрожает подорвать гранату в здании кабинета министров в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Отмечается, что в настоящее время проводится специальная полицейская операция.

В полиции подчеркнули, что если мужчина откажется добровольно «прекратить правонарушение», то к нему «будут применены полицейские меры, предусмотренные законом».

Ранее стало известно, что в здание правительства Украины зашёл неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и пригрозил его взорвать.