Полиция ведёт переговоры с угрожающим взрывом в кабмине Украины

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Полиция ведёт переговоры с мужчиной, который угрожает подорвать гранату в здании кабинета министров в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
Полиция ведёт переговоры с угрожающим взрывом в кабмине Украины
  • © kyiv.npu.gov.ua

Отмечается, что в настоящее время проводится специальная полицейская операция.

В полиции подчеркнули, что если мужчина откажется добровольно «прекратить правонарушение», то к нему «будут применены полицейские меры, предусмотренные законом».

Ранее стало известно, что в здание правительства Украины зашёл неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и пригрозил его взорвать.

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