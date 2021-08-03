В Одессе полиция проводит спецоперацию из-за убийства мужчины

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В Малиновском районе Одессы неизвестный устроил стрельбу во дворе многоэтажки, в результате чего один мужчина получил смертельные ранения. Полиция проводит спецоперацию.
В Одессе полиция проводит спецоперацию из-за убийства мужчины
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба полиции Одесской области.

Подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле. На месте работают полицейские, рассматривается несколько версий произошедшего.

«Для установления местонахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция «Сирена», — заявили в полиции.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в многоэтажном доме и ранил двух человек.

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