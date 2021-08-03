Зеленский утвердил законы о реформе правосудия
- ©president.gov.ua
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Верховной рады.
Как указывает агентство, 13 июля Верховная рада поддержала проект закона о реформировании ВККС повторно, оставив ключевой голос в конкурсной комиссии в ВККС за международными экспертами.
Позднее Рада приняла в целом законопроект о реформировании ВСП со всеми критически важными поправками, в том числе о ключевом голосе независимых международных экспертов в Совете по этике.
ЕС и США приветствовали принятие законов.
В июне Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного производства на 2021—2023 годы.