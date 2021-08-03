Зеленский утвердил законы о реформе правосудия

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП).
Зеленский утвердил законы о реформе правосудия
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Верховной рады.

Как указывает агентство, 13 июля Верховная рада поддержала проект закона о реформировании ВККС повторно, оставив ключевой голос в конкурсной комиссии в ВККС за международными экспертами.

Позднее Рада приняла в целом законопроект о реформировании ВСП со всеми критически важными поправками, в том числе о ключевом голосе независимых международных экспертов в Совете по этике.

ЕС и США приветствовали принятие законов.

В июне Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного производства на 2021—2023 годы. 

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