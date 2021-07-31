На Украине за сутки зафиксировано 916 случаев СOVID-19

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 916 новых случаев заболевания коронавирусом, 15 человек скончались.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав страны.

«За сутки... зафиксировано 916 новых подтверждённых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 486 человек, летальных случаев — 15, выздоровели — 510 человек», — говорится в сообщении.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 252 785 человек, выздоровели 2 186 863 человека, летальных случаев — 52 945.

Накануне сообщалось, что на Украине за сутки выявили 962 случая коронавируса.