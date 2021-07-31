На Украине за сутки зафиксировано 916 случаев СOVID-19
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав страны.
«За сутки... зафиксировано 916 новых подтверждённых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 486 человек, летальных случаев — 15, выздоровели — 510 человек», — говорится в сообщении.
Всего за период пандемии на Украине заболели 2 252 785 человек, выздоровели 2 186 863 человека, летальных случаев — 52 945.
Накануне сообщалось, что на Украине за сутки выявили 962 случая коронавируса.