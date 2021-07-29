МИД Молдавии отозвал посла из России

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Министерство иностранных дел Молдавии отозвало в Кишинёв главу молдавского диппредставительства в России Владимира Головатюка на неопределённый срок. 
МИД Молдавии отозвал посла из России
  • Reuters

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэль Водэ.

«В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинёв посла Владимира Головатюка на неопределённый период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения», — цитирует его заявление портал Deschide.md.

В министерстве заявили, что воздерживаются от комментирования информации, появившейся в молдавских СМИ, о якобы причастности Головатюка к скандалу сексуального характера.

В МИД добавили, что «в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению».

Ранее в Молдавии пропрезидентская партия сформировала парламентское большинство.

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