Турция и Азербайджан обсуждают создание тюркской армии

Председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп рассказал о переговорах с Баку по вопросу создания совместной тюркской армии.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

По словам главы турецкого парламента, в рамках договорённостей военные также проводят учения.

«Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договорённостей», — заявил Шентоп.

В июне президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях двух стран.

Позже Эрдоган отметил, что не исключает возможность создания турецкой военной базы в Азербайджане.