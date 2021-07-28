Турция и Азербайджан обсуждают создание тюркской армии

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Председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп рассказал о переговорах с Баку по вопросу создания совместной тюркской армии.
Турция и Азербайджан обсуждают создание тюркской армии
  • © Пресс-служба Минобороны Азербайджана

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

По словам главы турецкого парламента, в рамках договорённостей военные также проводят учения.

«Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договорённостей», — заявил Шентоп.

В июне президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях двух стран.

Позже Эрдоган отметил, что не исключает возможность создания турецкой военной базы в Азербайджане.

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