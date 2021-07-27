В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 441 881
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 435 842 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Проведено в общей сложности 7 220 583 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3413 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.