В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 441 881

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 441 881.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 435 842 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Проведено в общей сложности 7 220 583 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3413 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.