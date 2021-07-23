Первый энергоблок БелАЭС планируется включить в сеть в середине августа

Отключённый 12 июля от сети первый энергоблок БелАЭС планируется включить к середине августа, сообщает Минэнерго Белоруссии.

Согласно информации ведомства, к соответствующим подготовительным операциям приступят после устранения причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС.

«С учётом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа», — говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

На прошлой неделе в соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.