Первый энергоблок БелАЭС планируется включить в сеть в середине августа

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Отключённый 12 июля от сети первый энергоблок БелАЭС планируется включить к середине августа, сообщает Минэнерго Белоруссии.
Первый энергоблок БелАЭС планируется включить в сеть в середине августа
  • Reuters

Согласно информации ведомства, к соответствующим подготовительным операциям приступят после устранения причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС.

«С учётом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа», — говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

На прошлой неделе в соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

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