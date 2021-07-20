Макей заявил о желании Запада сотворить из Белоруссии вторую Украину

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о безответственности и непредсказуемости Запада, в частности, в отношении Белоруссии и стабильности в регионе.

«Безответственность и полная непредсказуемость со стороны Запада — это сегодня становится абсолютной нормой их поведения. И то, что происходит в отношении Белоруссии, выходит за пределы человеческого понимания. Идёт игра без правил», — цитирует БЕЛТА министра.

При этом Макей подчеркнул, что для белорусской стороны всегда основополагающим был принцип дипломатического мирного разрешения любых споров.

«Не санкционным путём, не тем более военным. И мы говорили об этом всегда... Мы не собираемся сжигать за собой мосты», — заявил он.

Макей отметил, что в настоящее время из Белоруссии «хотят сотворить вторую Украину».

«Но это будет ещё более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого», — сказал он.

Ранее глава МИД Белоруссии рассказал о деструктивных целях ряда НКО в республике.