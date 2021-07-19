В Киеве из-за сильного ливня подтопило улицы и станции метро, сообщает УНИАН.

В частности, из-за потопа были закрыты станции метро «Берестейская» и «Академгородок».

Отмечается, что «станции были буквально затоплены, вода добралась к кассам».

Из-за ливня общественный наземный транспорт курсирует без расписания.

Несколько улиц города оказались также затоплены. Очевидцы сняли на видео проплывающие автомобили.

Как заявили в киевской мэрии, в понедельник за 30 минут в столице выпала недельная норма осадков — 18 мм.

Ранее в МЧС Татарстана предупредили о ливне и шквальном ветре.