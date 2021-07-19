В Киеве из-за сильного ливня подтопило улицы и станции метро
- Reuters
В частности, из-за потопа были закрыты станции метро «Берестейская» и «Академгородок».
Отмечается, что «станции были буквально затоплены, вода добралась к кассам».
Из-за ливня общественный наземный транспорт курсирует без расписания.
Несколько улиц города оказались также затоплены. Очевидцы сняли на видео проплывающие автомобили.
Как заявили в киевской мэрии, в понедельник за 30 минут в столице выпала недельная норма осадков — 18 мм.
Ранее в МЧС Татарстана предупредили о ливне и шквальном ветре.