Напавшими на пограничников Украины оказались сотрудники СБУ

Короткая ссылка
Напавшими на украинских пограничников в Сумской области оказались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), они отстранены от работы на время досудебного расследования. Об этом сообщили в спецслужбе.
Напавшими на пограничников Украины оказались сотрудники СБУ
  • РИА Новости

«СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию — ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», — приводит заявление ведомства Интерфакс-Украина.

СБУ намерено оказывать содействие следствию, чтобы установить подробности инцидента.

Ранее в МВД Украины заявили, что около границы с Россией на украинских пограничников напали неизвестные и забрали у них табельное оружие.

Впоследствии оружие удалось вернуть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить