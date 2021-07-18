Напавшими на пограничников Украины оказались сотрудники СБУ
- РИА Новости
«СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию — ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», — приводит заявление ведомства Интерфакс-Украина.
СБУ намерено оказывать содействие следствию, чтобы установить подробности инцидента.
Ранее в МВД Украины заявили, что около границы с Россией на украинских пограничников напали неизвестные и забрали у них табельное оружие.
Впоследствии оружие удалось вернуть.