На Украине отвергли заявление ФТС России о контрабанде нефти

Заявленные Федеральной таможенной службой (ФТС) России как контрабандные 80 тыс. тонн нефти не поступили на Украину в качестве импорта, а были направлены транзитом в Белоруссию, передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на АО «Укртранснафта».

В компании сообщили, что приняли танкер Altai с указанным объёмом нефти на морском нефтяном терминале «Южный» в марте 2020 года. Её загрузка состоялась в порту Новороссийска, а страной происхождения является Казахстан.

«Отметим, что указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Республику Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора «Укртранснафты» с BNK (UK) Limited (Великобритания)», — говорится в комментарии.

В АО добавили, что в целом в 2020 году в рамках договора поставили транзитом в Белоруссию около 800 тыс. тонн нефти.

ФТС России 15 июля сообщила, что в ходе проверки зафиксировала факт незаконной перевозки на Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей.

Отмечалось, что танкер Altai загрузился в Новороссийске, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста, но направился в украинский Южный, где и выгрузил нефть. При этом соответствующую задачу перед капитаном судна поставила компания-оператор, зарегистрированная в Великобритании.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».