Белоруссия отменяет самоизоляцию для въезжающих с сертификатом о вакцинации

Белоруссия отменяет необходимость самоизоляции для въезжающих из стран «красной зоны» с сертификатом о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил Минздрав республики со ссылкой на постановление правительства.

«Отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, прибывающих на территорию Республики Беларусь из стран, включённых в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и имеющих сертификат о проведённом курсе вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что курс вакцинации должен быть завершён не менее чем за месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения белорусской границы.

Ранее в Белоруссии рассказали о числе вакцинированных от коронавируса.