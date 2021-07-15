Белоруссия отменяет самоизоляцию для въезжающих с сертификатом о вакцинации

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Белоруссия отменяет необходимость самоизоляции для въезжающих из стран «красной зоны» с сертификатом о вакцинации от COVID-19.
Белоруссия отменяет самоизоляцию для въезжающих с сертификатом о вакцинации
  • Reuters

Об этом сообщил Минздрав республики со ссылкой на постановление правительства.

«Отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, прибывающих на территорию Республики Беларусь из стран, включённых в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и имеющих сертификат о проведённом курсе вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что курс вакцинации должен быть завершён не менее чем за месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения белорусской границы.

Ранее в Белоруссии рассказали о числе вакцинированных от коронавируса.

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