Лукашенко планирует 13 июля встретиться с Путиным в Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля совершит рабочий визит в Россию, передаёт БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
- РИА Новости
Сообщается, что в Санкт-Петербурге состоится встреча Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным.
Главы государств планируют обсудить развитие сотрудничества и международную проблематику, проинформировали в пресс-службе.
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