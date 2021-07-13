Лукашенко планирует 13 июля встретиться с Путиным в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля совершит рабочий визит в Россию, передаёт БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

РИА Новости

Сообщается, что в Санкт-Петербурге состоится встреча Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств планируют обсудить развитие сотрудничества и международную проблематику, проинформировали в пресс-службе.