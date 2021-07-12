Глава МИД Белоруссии заявил о попытках создать в стране «вторую Украину»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью RT заявил о попытках создать в республике «вторую Украину».

«Я думаю, что цель состояла в том (я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии), чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель — Россия. Почему — потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу», — сказал Макей.

По его словам, Белоруссия оказалась «на этом разломе».

«Должен сказать, что мы прекрасно понимаем это и намерены очень плотно работать с нашими российскими друзьями. И на международной арене в двухстороннем формате, противодействуя подобного рода попыткам, и в рамках различных международных организаций и наших интеграционных структур, которые существуют на постсоветском пространстве», — добавил Макей.

Ранее глава МИД Белоруссии рассказал о деструктивных целях ряда НКО в республике.