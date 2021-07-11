ЦИК Молдавии сообщила о результатах обработки 50% протоколов на парламентских выборах

В ЦИК Молдавии после обработки 50% протоколов с избирательных участков на парламентских выборах сообщили, что партия «Действие и солидарность» набирает 45,31% голосов.

Reuters