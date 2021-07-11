ЦИК Молдавии сообщила о результатах обработки 50% протоколов на парламентских выборах
В ЦИК Молдавии после обработки 50% протоколов с избирательных участков на парламентских выборах сообщили, что партия «Действие и солидарность» набирает 45,31% голосов.
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что блок «Коммунисты и социалисты» набирает 31,87% голосов, партия «Шор» 8,13%.
Ранее сообщалось, что в Молдавии завершились досрочные парламентские выборы.
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