В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 427 906
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 421 305 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 6 977 044 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3257 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.