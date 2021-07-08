Новым пресс-секретарём Зеленского стал телеведущий Сергей Никифоров
«Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его своим указом», — приводит его слова сайт nv.ua.
Как отметил Подоляк, Никифоров «уже работает» и сопровождал главу государства с визитом в Литву 6 июля.
Ранее должность пресс-секретаря Зеленского занимала Юлия Мендель. По словам Подоляка, среди причин её отставки — крайне жёсткий режим работы и «феерическая атака» хейтеров.