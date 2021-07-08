Новым пресс-секретарём Зеленского стал телеведущий Сергей Никифоров

Ведущий телеканала «Украина 24» Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил медиаконсультант офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его своим указом», — приводит его слова сайт nv.ua.

Как отметил Подоляк, Никифоров «уже работает» и сопровождал главу государства с визитом в Литву 6 июля.

Ранее должность пресс-секретаря Зеленского занимала Юлия Мендель. По словам Подоляка, среди причин её отставки — крайне жёсткий режим работы и «феерическая атака» хейтеров.