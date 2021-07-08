Политолог осудил решение о демонтаже в Киеве знака в честь дружбы с Москвой

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Киевский городской совет проголосовал за демонтаж памятного знака в сквере на улице Маршала Якубовского, установленного в честь дружбы между Москвой и Киевом.

«Это многолетняя тенденция, в которой руководство Украины хочет выстроить государство как противоположное России... Поскольку есть ещё личное противостояние между руководителем Киева Виталием Кличко и руководителем государства Зеленским — они здесь соревнуются, кто более антирусский, антироссийский в этом соперничестве. Видимо, Кличко и руководство Киева пытаются вокруг себя консолидировать ту часть украинского общества, для которой любой выпад в адрес России полезен», — пояснил Светов.

Он также отметил, что в Санкт-Петербурге, например, есть памятник Тарасу Шевченко и, как подчеркнул эксперт, это «красивый, ухоженный сквер, в котором хранится память о поэте, соединяющем культуру России и Украины».

«Вот мы считаем, что так должно быть, а на Украине считают, что любой отказ от всего, что связано с Россией, идёт им на благо», — заключил собеседник RT.

Ранее Киевский городской совет проголосовал за демонтаж памятного знака в сквере на улице Маршала Якубовского, установленного в честь дружбы между Москвой и Киевом.

Памятный знак находится на территории Голосеевского района Киева, который раньше назывался Московским.

Знак был установлен в 2001 году.