Умер белорусский скульптор Лев Гумилёвский

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Скульптор, народный художник Белоруссии, лауреат республиканской Государственной премии Лев Гумилёвский скончался на 91-м году жизни.
Умер белорусский скульптор Лев Гумилёвский
  • © Белорусский союз художников

Об этом сообщает Белорусский союз художников в Facebook.

«3 июля 2021 года после продолжительной болезни известный белорусский скульптор Лев Николаевич, народный артист Белоруссии, лауреат Государственной премии Республики Белоруссия, член скульптурного раздела Белорусского союза художников, скончался», — говорится в сообщении.

Члены организации выразили соболезнования родным и близким скульптора. Прощание с Гумилёвским состоится во вторник, 6 июля, с 10:00 до 11:00 в Минске в траурном зале по улице Кульман.

Ранее сообщалось, что народный художник России скульптор Владимир Мокроусов, член-корреспондент Российской академии художеств, скончался на 85-м году жизни в результате сердечного приступа на фоне коронавирусной инфекции.

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