На Украине микроавтобус врезался в два автомобиля

Два человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса с двумя автомобилями в Днепре.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на МВД.

По имеющимся данным, причиной аварии стал приступ эпилепсии, который случился у водителя микроавтобуса во время движения.

Уточняется, что микроавтобус Iveco въехал в маршрутный автобус «Газель», потом столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer и в итоге врезался в киоск.

В результате ДТП были травмированы двое пассажиров «Газели».

Ранее на Украине один человек пострадал при столкновении автомобиля и поезда.