На Украине микроавтобус врезался в два автомобиля
- Reuters
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на МВД.
По имеющимся данным, причиной аварии стал приступ эпилепсии, который случился у водителя микроавтобуса во время движения.
Уточняется, что микроавтобус Iveco въехал в маршрутный автобус «Газель», потом столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer и в итоге врезался в киоск.
В результате ДТП были травмированы двое пассажиров «Газели».
Ранее на Украине один человек пострадал при столкновении автомобиля и поезда.