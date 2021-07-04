На Украине микроавтобус врезался в два автомобиля

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Два человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса с двумя автомобилями в Днепре.
На Украине микроавтобус врезался в два автомобиля
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на МВД.

По имеющимся данным, причиной аварии стал приступ эпилепсии, который случился у водителя микроавтобуса во время движения.

Уточняется, что микроавтобус Iveco въехал в маршрутный автобус «Газель», потом столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer и в итоге врезался в киоск.

В результате ДТП были травмированы двое пассажиров «Газели».

Ранее на Украине один человек пострадал при столкновении автомобиля и поезда.

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